دراسة مُقلقة: الطول يزيد فُرَص الإصابة بأمراض خطيرة

وأشار الباحثون إلى أن بعض الأمراض يمكن أن تُعزى إلى تأثيرات فيزيائية للقامة الطويلة لا إلى عوامل بيولوجية؛ فقد يكون الارتباط بين الطول واضطرابات الدورة الدموية الوريدية المزمنة في الأطراف السفلية متصلًا بالمسافة التي يقطعها الدم والضغط المختلف في الدورة الدموية، التي تؤثر على الأفراد الأطول مقارنة بالأقصر.