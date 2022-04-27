دراسة: 3 إجراءات منزلية بسيطة تقلل الإصابة بالسرطان بنسبة 61%

وتابع الدكتور بيشوف-فيراري: "هذه أول تجربة معاشة ذات شواهد لإظهار أن الجمع بين فيتامين د يوميًا وأوميغا 3 التكميلية وبرنامج التمارين المنزلية البسيط قد يكون فعالًا في الوقاية من السرطان الغازي بين البالغين الأصحاء والنشطين بشكل عام من 70 سنة وما فوق، وعلى الرغم من أن نتائجنا تستند إلى مقارنات متعددة وتتطلب تكرارًا، فقد تكون مفيدة في تقليل عبء السرطان، ويجب أن تتحقق الدراسات المستقبلية من فائدة العلاجات المشتركة في الوقاية من السرطان، كما يجب أن تمتد إلى المتابعة الأطول بعد فترة الثلاث سنوات التي تم تقييمها في هذه التجربة".