سؤال حيّر الكثيرين.. دراسة تُقَدم إجابة صادمة لـ"محاربي رياضة نهاية الأسبوع"

وقد تبدو النتائج صادمة بالنسبة لأولئك الذين يُطلَق عليهم اسم "محاربي عطلة نهاية الأسبوع"؛ نظرًا لتكثيفهم كل التمارين الرياضية في هذه الفترة من الأسبوع باعتقاد أن هذا الأمر مفيد أكثر من غيره، أو أنهم لا يملكون الوقت الكافي بسبب العمل.