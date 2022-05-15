ستكون مدمرة للعالم.. "موجة جفاف" تضرب الأرض في تحذير أممي

وأظهرت التقارير الصادرة عن خدمة الأرصاد الجوية الألمانية؛ ليس فقط زيادة كبيرة في متوسط درجات الحرارة السنوية؛ ولكن انخفاضًا في هطول الأمطار أيضًا؛ إذ يشكو المزارعون في شمال شرق ألمانيا من الجفاف منذ سنوات، ففي أبريل الماضي على سبيل المثال هطل في مناطق ألمانيا نحو 25 لترًا من الأمطار فقط لكل متر مربع، ووفقًا لمركز هيلمهولتز للبحوث البيئية، لوحظ جفاف شديد في جزء كبير من منطقة براندنبورغ، وكذلك في ولاية سكسونيا السفلى.