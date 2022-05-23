"سعود الطبية" تحذّر من مخاطر التهاب القولون التقرحي وتوضّح أكثر أعراضه شيوعاً

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور إبراهيم الرزوق؛ أن عدم السيطرة على التهاب القولون التقرحي قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون في المستقبل البعيد، وقد يسبّب تضخم القولون السمي، مبيناً أن من الأمراض التي قد تحدث نتيجة التهاب القولون التقرحي هي حصوات الكلى، التهاب الجلد، التهاب المفاصل، والتهاب العينين.