"سعود الطبية" تقدّم نصائح مهمة لصحة الفم والأسنان

وأوصى الدكتور "الهجهوج" بتنظيف الأسنان بمدة تتراوح ما بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق في كل مرة، ويجب تغيير فرشاة الأسنان بشكل دوري كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو تغييرها إذا تلفت شعيراتها، ويجب أيضًا استخدام الخيط السني بشكل يومي بالطريقة الصحيحة؛ للحفاظ على سلامة الأسنان واللثة، واستعمال غسول جيد للفم بانتظام، حيث إن أثره يمتد لأكثر من تعطير الفم، إذ يلعب دورًا مهمًا في تقليل نمو البكتيريا الضارة الموجودة في الفم والوقاية من التسوس وأمراض اللثة.