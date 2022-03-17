سقطت على الأرض.. طقطقة رقبة كادت تعصف بحياة ممرضة!

ذكر تقرير نُشر في جريدة Mirror أن ممرضة بريطانية تبلغ 23 عامًا وتعمل في خدمة الإسعاف بلندن نُقلت إلى المستشفى بعد شعورها بصعوبة في تحريك ساقها اليسرى وسقطت على الأرض، وكشفت الاختبارات أنها أصيبت بجلطة دماغية بعد طقطقة في رقبتها، فكان معدل ضربات القلب وضغط الدم لديها "مرتفعًا جدًا".
وقد أدّت الطقطقة التي لم تقم بها عن عمد إلى انفجار شريان وتسبب في سكتة دماغية، والمعروف أن السكتة الدماغية تحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، مما يتسبب في إصابة الدماغ أو العجز أو الوفاة؛حيث تبدأ خلايا الدماغ في الموت، بحسب ما نقلت "اليوم السابع" المصرية.