سقطت على الأرض.. طقطقة رقبة كادت تعصف بحياة ممرضة!

وقد أدّت الطقطقة التي لم تقم بها عن عمد إلى انفجار شريان وتسبب في سكتة دماغية، والمعروف أن السكتة الدماغية تحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، مما يتسبب في إصابة الدماغ أو العجز أو الوفاة؛حيث تبدأ خلايا الدماغ في الموت، بحسب ما نقلت "اليوم السابع" المصرية.