سوق المشروبات في السعودية يقفز من 4845 إلى 9984 مليون دولار في 2027

توقعت دراسة أمريكية حديثة أن يحقق حجم سوق المشروبات في السعودية معدل نمو سنوي مركّب قدره 8.56٪ حتى عام 2027؛ مشيرة إلى أن حجم السوق بلغ 4845.3 مليون دولار في عام 2018.
وأشارت الدراسة الصادرة بعنوان "سوق المشروبات الغازية وغير الغازية في المملكة العربية السعودية- تحليل الطلب وتوقعات الفرص لعام 2027"، إلى أن من المتوقع أن يصل حجم السوق في 2027 إلى 9984.8 مليون دولار.
ووفقًا للدراسة فإن سوق المشروبات في المملكة يزدهر بسبب عدة عوامل؛ منها دخول مشروبات غازية وغير غازية صحية، إلى جانب التحول الاجتماعي والاقتصادي المتنامي، وانتشار المطاعم والمقاهي، وثقافة تناول الطعام خارج المنازل، وكذلك المناخ الحار وزيادة الفئة العمرية الشابة في المجتمع؛ وكل ذلك يزيد الطلب على المشروبات الغازية المختلفة.
وتتوقع الدراسة أن تدخل شركات جديدة متخصصة في صناعة المشروبات الغازية وغير الغازية إلى الأسواق السعودية بسبب الفرص الواعدة الكبيرة في هذا السوق.