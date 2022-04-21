سوق المشروبات في السعودية يقفز من 4845 إلى 9984 مليون دولار في 2027

ووفقًا للدراسة فإن سوق المشروبات في المملكة يزدهر بسبب عدة عوامل؛ منها دخول مشروبات غازية وغير غازية صحية، إلى جانب التحول الاجتماعي والاقتصادي المتنامي، وانتشار المطاعم والمقاهي، وثقافة تناول الطعام خارج المنازل، وكذلك المناخ الحار وزيادة الفئة العمرية الشابة في المجتمع؛ وكل ذلك يزيد الطلب على المشروبات الغازية المختلفة.