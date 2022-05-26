سيناريو مرعب لو فتُح الخزان.. بكتيريا خارقة لا توقفها المطهرات!

وجمع العلماء من جامعة تشيلي عدة عينات من شبه الجزيرة القطبية من 2017 إلى 2019، وقال "ماركوليتا": "يجدر التساؤل حول ما إذا كان تغير المناخ يمكن أن يكون له تأثير في حدوث الأمراض المعدية".