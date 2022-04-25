شغف الطعام.. ماذا تعني الرغبة الشديدة في تناول هذه الوجبات؟

هناك حاجة إلى أثر المعدن لأكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم، كما أن له تأثيرًا مهدئًا على نظامنا العصبي. فعندما تشتهي الشوكولاتة، يمكنك الحصول على قطعة من الشوكولاتة الداكنة أو إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي مثل بذور اليقطين واللوز والكاجو وغيرها.