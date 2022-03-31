شلل في الوجه.. ٤ علامات لـ"التصلب العصبي المتعدد" لا تهملها

التصلب المتعدد من الأمراض النادرة؛ حيث يصاب بها حوالى شخص واحد فقط من بين كل 1000 شخص؛ لكن هذا المرض الخطير يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ويعطل الاتصال بين دماغك وأجزاء أخرى من جسمك، ويؤثر مرض التصلب العصبي المتعدد على كل شخص بشكل مختلف، ويمكن أن تتراوح أعراضه من خفيفة إلى شديدة؛ مما يجعل التشخيص صعبًا في كثير من الأحيان.