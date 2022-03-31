شلل في الوجه.. ٤ علامات لـ"التصلب العصبي المتعدد" لا تهملها

التصلب المتعدد من الأمراض النادرة؛ حيث يصاب بها حوالى شخص واحد فقط من بين كل 1000 شخص؛ لكن هذا المرض الخطير يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ويعطل الاتصال بين دماغك وأجزاء أخرى من جسمك، ويؤثر مرض التصلب العصبي المتعدد على كل شخص بشكل مختلف، ويمكن أن تتراوح أعراضه من خفيفة إلى شديدة؛ مما يجعل التشخيص صعبًا في كثير من الأحيان.
ولا تظهر الأعراض نفسها على كل شخص مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد، ولا يوجد اختبار قياسي لتأكيد تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد.
ومع ذلك، يجب أن تدفعك بعض الأعراض لطلب المساعدة الطبية؛ فإذا كنت تعاني من: (عدم وضوح الرؤية، أو التنميل، أو الضعف، أو الدوار) في نفس الوقت ولمدة تزيد على يوم؛ فقد تكون هذه الأعراض علامات مبكرة محتملة لمرض التصلب العصبي المتعدد.
ومن المهم ألا تضيع الكثير من الوقت قبل زيارة الطبيب؛ لأنك إذا كُنتَ مصابًا بمرض التصلب العصبي المتعدد؛ فإن الحصول على العلاج عاجلًا وليس آجلًا يمكن أن يساعدك على إدارة الأعراض بشكل أفضل، وقد يبطئ من تطور المرض.. هناك ٤ علامات مبكرة لمرض التصلب العصبي المتعدد:
فقدان مؤلم للرؤية في عين واحدة
يمكن أن يكون لمشاكل الرؤية أسباب عديدة؛ ولكن إذا كنت تعاني من فقدان مؤلم في الرؤية أو تشوش في عين واحدة يستمر لأكثر من يومين، فقم بفحصها.
شلل في الوجه
عندما يصاب أحد جانبي وجهك بالشلل المؤقت أو يبدو متدليًا؛ فإن هذا يسمى شلل الوجه.
ضعف أو تنميل مستمر في الأطراف
لقد عانينا جميعًا من تنميل أو وخز في الذراع أو الساق بعد الجلوس بطريقة خاطئة لفترة طويلة جدًّا؛ لكن إذا خف الإحساس لأكثر من ساعة أو نحو ذلك؛ فلا داعي للقلق على الأرجح؛ ولكن إذا استمرت لأكثر من يوم أو يومين، فلا تتجاهلها.
دوار شديد ومستمر
الدوخة لها أسباب عديدة، ولكن الدوخة التي يسببها التصلب المتعدد عادة ما تكون أكثر حدة وتستمر لمدة يومين على الأقل.