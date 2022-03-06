"صحة العين".. تعرَّف على أعراض الإنذار المبكر للإصابة بقِصَر النظر الشيخوخي

وعند اكتشاف الأعراض المبكرة نصحت سارة: "غالبًا ما تكون العلامة الأولى على قِصَر النظر الشيخوخي هي عندما تبدأ في حمل الكتب أو الصحف أو هاتفك الذكي بعيدًا - على مسافة ذراع - لقراءتها بشكل أكثر وضوحًا. وتتمثل بعض الأعراض المرئية الشائعة الأخرى في صعوبة قراءة الأحرف الصغيرة، أو التركيز على الأشياء القريبة، أو تتطلب إضاءة أكثر سطوعًا عند القراءة، أو إجهاد العين أو الصداع عند القراءة أو القيام بعمل عن قرب".