صُنع حليب الأطفال في المنزل خطيرٌ جداً على نموهم

تحث منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الآباء الذين يواجهون نقصاً في حليب الأطفال على تحضيره منزلياً بأنفسهم.
لكن أطباء أطفال قالوا إنهم لا ينصحون باستخدام تركيبة منزلية الصنع، محذرين من أنها قد تفتقر إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية لمساعدة الأطفال على النمو.
وشُوركت وصفة واحدة، قيل إنها من عام 1960، على "فيسبوك" مئات الآلاف من المرات، وحثّت الآباء على خلط الحليب المبخر والماء وشراب الذرة Karo.
ويقول الآباء في الولايات المتحدة إن قيود الشراء والتلاعب في الأسعار جعلتهم يائسين بشكلٍ متزايد للحصول على الطعام المطلوب للأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية. لكن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) تحذّر من الصيغة المصنوعة في المنزل.
وتتفق تانيا ألتمان، معدة عديد من كتب الأبوة والأمومة ومؤسسة Calabasas Pediatrics في كاليفورنيا، على هذا الرأي.
وقالت تانيا ألتمان: "أنصح مرضاي بعدم صُنع حليب الأطفال محلي الصنع. لن يلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية لطفلك، ويمكن أن يكون خطيراً جداً على نموه وتطوره ويمكن حتى أن يجعل طفلك مريضاً".