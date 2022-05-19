طبيبة مختصة تُحَذّر: هذا هو أخطر موسم للمصابين بأمراض القلب

وأضافت "فاسيليفيا" في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء؛ وفق "روسيا اليوم": يعتبر الصيف فترة خطيرة للعديد من الأمراض؛ بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة في الفترات الحارة؛ ولكن هذه مسألة سهلة الحل؛ حيث يكفي شرب المزيد من السوائل (ما لا يقل عن لترين) في اليوم، وأكثر من ذلك عند التعرق. كما يمكن إجراء الفحوص اللازمة لتحديد ما إذا كان الشخص معرضًا لخطر أمراض القلب والأوعية الدموية.