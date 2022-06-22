طبيب روسي يكشف عن أهم المواد الغذائية المفيدة لتحفيز عمل الدماغ

وتابع : "يعد تناول حتى أربعة فناجين من القهوة يوميًا معيارًا آمنًا ولا يشكل أي خطورة على الصحة، في حين لا توجد مثل هذه المعايير لتناول الشاي. أي يمكن تناول الكمية المرغوبة منه. وأما الشوكولاتة، التي تعد من المواد الغذائية المحفزة لعمل الدماغ، فلا ينصح بتناول أكثر من 50 غرامًا منها في الأسبوع"، لافتًا إلى أن الصوم المتقطع يمكن أن يؤثر إيجابيًا في حالة الدماغ أيضًا.