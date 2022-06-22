طبيب روسي يكشف عن أهم المواد الغذائية المفيدة لتحفيز عمل الدماغ

أعلن الطبيب الروسي ياروسلاف أشيخمين، أن السمك والخضراوات والفواكه مفيدة وتحفز عمل الدماغ.
وتفصيلاً، أشار الطبيب الروسي إلى أن خلايا الدماغ تحتاج إلى مواد مغذية محددة، كي تقوم بوظائفها بفعالية، ومن بين هذه المواد أحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، وفقًا لسبوتنيك.
وقال "اشيخمي": "يجب إضافة أحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة إلى النظام الغذائي، سواء من مصادرها الطبيعية - مواد غذائية، أو كمكملات بيولوجية إضافية"، مشيرًا إلى أن هذه الأحماض توجد بصورة أساسية في الأسماك.
وأضاف أن المواد الأخرى التي تحفز عمل الدماغ، موجودة في الفواكه والخضراوات. كما أن القهوة والشاي والشوكولاتة تساعد أيضًا على تحفيز عمل الدماغ. ولكن إذا كان الشاي لا يشكل أي خطورة، فيجب عدم الإفراط بتناول القهوة والشوكولاتة.
وتابع : "يعد تناول حتى أربعة فناجين من القهوة يوميًا معيارًا آمنًا ولا يشكل أي خطورة على الصحة، في حين لا توجد مثل هذه المعايير لتناول الشاي. أي يمكن تناول الكمية المرغوبة منه. وأما الشوكولاتة، التي تعد من المواد الغذائية المحفزة لعمل الدماغ، فلا ينصح بتناول أكثر من 50 غرامًا منها في الأسبوع"، لافتًا إلى أن الصوم المتقطع يمكن أن يؤثر إيجابيًا في حالة الدماغ أيضًا.