طريقة "ثورية" لعلاج السرطان من بكتيريا التربة.. آمالٌ تنقذ حياة الملايين

وتابعت أن الطريقة تقوم على أخذ فئة من البكتيريا التي تهاجم الأورام بشكل طبيعي، "ثم نطور طرقًا حتى نجعلها قادرة على الوصول إلى الأورام الداخلية، بالاعتماد على البكتيريا التي تحدث المغناطيس".