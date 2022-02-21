"طعامك الصحي" دليلك للعمر الطويل.. خطوات سحرية ابدأ بها ولا تُغفلها

وفق العديد من الدراسات فإن الطريق إلى الحياة الطويلة تبدأ من تناول الطعام الصحي؛ لكن السؤال المهم هنا هو: كيف نبدأ؟

شبكة "سي إن إن" الأمريكية قالت إن دراسة حديثة أظهرت أنه بوسع الإنسان زيادة 13 عامًا إلى حياته، بالتقليل من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنّعة، وزيادة تناول الخضار والفواكه والبقوليات.

وبحسب الدراسة؛ فإن العثور على أكبر المكاسب على صعيد طول العمر يتم عبر تناول مزيد من البقوليات مثل الفول والعدس والحبوب الكاملة مثل الجوز واللوز.

ووفق "سكاي نيوز عربية" يمكن الحصول على صحة أفضل عبر تغيير نظامك الغذائي، من خلال الخطوات التالية:

- تتبع عاداتك الغذائية الحالية: كثير منا يأكلون بلا تفكير، ولا يعرفون ما يضعون في أفواههم؛ لذلك فإن إدراك العادات الغذائية هو الخطوة الأولى.

ويمكن تطبيق ذلك عبر كتابة ما تأكله كل يوم، بالإضافة إلى التفاصيل مثل الوقت والموقع التي تؤثر على عاداتك الغذائية.

- خطة للنجاح: وصفة النجاح تبدأ من خلال وضع خطة مسبقة، بما يشمل تحضير وجبات خفيفة أثناء العمل والسفر.

وعلى سبيل المثال، أثناء السفر لمسافات طويلة، يمكن التوقف عند متجر بقالة وشراء الخضار والفاكهة، وتناوله في غرفة الفندق، حتى تكون هناك كما لو أنك في منزلك.

- احذف السكر من الفطور: من الأفضل أن تبدأ يومك بخطوة صحية تتمثل في إزالة السكر من وجبة الإفطار، فهناك الكثير من الفوائد لخفض السكر في الوجبة الأولى من اليوم.

ومن هذه الفوائد، أن السكر يظل عند مستواه، كما تظل الطاقة مرتفعة. وينصح الخبراء بأهمية تغيير عادات تناول وجبة الإفطار.

- وجبة خالية من اللحوم: إن أبسط الطرق لتناول النباتات هي استبدال وجبة واحدة من اللحوم يوميًّا بوجبة نباتية أو أخرى تعتمد على الحبوب.

وعلى سبيل المثال، على وجبة الغداء يمكن تناول العدس أو الحبوب الكاملة أو الفاصولياء إلى جانب سلطة خالية من اللحوم، وهذا يساعد في رفع مستويات السكر في الدم ببطء.

- كل ما تحب: نحن نعلم أن تناول الفواكه والخضراوات مفيد لنا؛ لكنها بالتأكد ليست المفضلة لكثيرين؛ لذلك يجب أن نجعل الطعام الصحي لذيذًا حتى نواصل تناوله.