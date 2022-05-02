عادات تدمر صحتك.. ابتعد عنها في العيد

مع استقبال العيد وإجازته الطويلة التي تزيد على أسبوع، يقوم البعض باتباع عادات غير صحية قد تكون السبب في تدمير جسمك وصحتك، وتعرضك لزيادة الوزن وألم العظام والمفاصل.
التقرير التالي يقدم أبرز وأهم العادات الخاطئة والضارة التي يجب تجنبها خلال العيد؛ وفقًا لموقع "webmed" الطبي.
من هذه العادات وفقما نقلت "اليوم السابع":
- تجنب تناول الطعام أمام التلفزيون؛ لأنه يتسبب في تعرضك لزيادة الوزن، بسبب الجلوس لفترات زمنية طويلة، فتتركّز الدهون في بعض أماكن الجسم، ومنها البطن والأرداف.
ومن أهم النصائح التي يجب القيام بها عدم الإسراف في تناول الحلويات والسكريات في العيد؛ لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم، وأيضًا تزيد من فرص إصابتك بزيادة الوزن، فيمكنك تناولها ولكن دون الإسراف في تناولها.
من أبرز العادات الخاطئة هي عدم الحركة مع الإسراف في تناول الطعام؛ لكي لا تصبح أكثر عرضة لزيادة الوزن، وعليك ممارسة التمارين الرياضية المنزلية البسيطة لتجنب هذا الضرر.
ووفق التقرير: من أبرز الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون هي تناول المسليات غير الصحية وغير المفيدة، كالشيبسي والحلويات، فهي تحتوي علي مواد حافظة تزيد من فرص تعرض الجسم لبعض المشاكل الصحية.
ومن أهم الأخطاء الصحية التي يقع فيها الكثيرون: النوم بعد تناول الطعام مباشرة، فهذه العادة تزيد من فرص إصابتك بمشاكل في ارتداد أحماض المعدة، وصعوبة الهضم، واضطرابات في القولون.