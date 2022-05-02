عادات تدمر صحتك.. ابتعد عنها في العيد

ومن أهم النصائح التي يجب القيام بها عدم الإسراف في تناول الحلويات والسكريات في العيد؛ لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم، وأيضًا تزيد من فرص إصابتك بزيادة الوزن، فيمكنك تناولها ولكن دون الإسراف في تناولها.