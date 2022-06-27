٦ عادات خطيرة تدمر الدماغ.. ما هي؟ طبيب سعودي يكشفها

مضيفًا: "ثاني العادات هي ‏تعدد المهام.. انتشر تعدد المهام كثيرًا بين الناس بهدف توفير واستغلال الوقت؛ لكن في الحقيقة أن الذي يصير هو العكس تمامًا؛ لأنه يبقى في الدماغ (رواسب انتباه) خلال التنقل بين المهام، والتأثير يتجاوز التركيز ويصل للمقدرة على حفظ وتخزين المعلومات؛ وبالتالي يؤثر على أدائك في العمل أو المذاكرة. "وعشان تتخيل التشتت بالنسبة لدماغك كيف يصير.. تخيل أنك تبغى تنام، لكن كل شوية أحد يصحيك وينقلك مكان ثاني، نفس الأثر على الدماغ".