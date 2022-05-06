عالمة الأحياء الروسية تحذّر من مخاطر بدائل السكر

وتقول، "توجد في الجسم مستقبلات للحلوى، ليس فقط في تجويف الفم، بل في مناطق أخرى بداخله، لذلك عندما تدخل هذه المواد المحلية إلى الجسم مع الطعام، فإن هذه المستقبلات تتفاعل معها كما مع الغلوكوز".