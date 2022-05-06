عالمة الأحياء الروسية تحذّر من مخاطر بدائل السكر

حذّرت عالمة الأحياء الروسية إيرينا مالتسيفا؛ من استخدام بدائل السكر الصناعية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
وتشير الخبيرة، إلى أن الجسم يتفاعل مع الأطعمة المحتوية على بدائل السكر، تماماً كما يتفاعل مع السكر الحقيقي.
وتقول، "توجد في الجسم مستقبلات للحلوى، ليس فقط في تجويف الفم، بل في مناطق أخرى بداخله، لذلك عندما تدخل هذه المواد المحلية إلى الجسم مع الطعام، فإن هذه المستقبلات تتفاعل معها كما مع الغلوكوز".
ووفقاً لها، في هذه الحالة يبدأ البنكرياس في إنتاج الأنسولين، حتى في حالة عدم وجود الغلوكوز.
وتقول، "لا يميز الدماغ بين الغلوكوز الحقيقي وبين المادة البديلة التي تصل إلى الدم. لذلك من أجل تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم، يوجّه الدماغ البنكرياس لتقليل مستوى الغلوكوز بالأنسولين، على الرغم من عدم وجوده في الطعام".
وتشير الخبيرة، إلى أن زيادة كمية الأنسولين في الجسم، يمكن أن تؤدي إلى اضطراب عمليات التمثيل الغذائي.