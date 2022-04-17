عدة علامات في شعرك تشير إلى مشاكل صحية خطيرة.. انتبه لها

الشعر الرمادي والضغط العصبي:

الشعر الرمادي يمكن أن يكون كابوسًا، على الرغم من كونه ظاهرة شائعة؛ إلا أن شيب الشعر لا يكون دائمًا نتيجة الشيخوخة في بعض الأحيان؛ حيث تلعب المضاعفات الهرمونية والصحية الأخرى دورًا.. هل لاحظت وجود خيوط من الشعر الرمادي على رأسك مؤخرًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تكون علامة على التوتر.