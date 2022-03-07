عسر بلع الطعام.. جرس إنذار ينبه إلى الإصابة بـ"مرض قاتل"

عندما يجد شخص ما صعوبة في بلع الطعام فإن هذا الأمر طبيعي؛ لأن هذه العملية قد تشوبها بعض الصعوبات بين الفينة والأخرى، لكن تكرار الأمر قد يكون عارضًا يُنبِّه لمرض خبيث، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".