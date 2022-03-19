عش حياة أفضل.. دراسة حديثة تنصح مرضى السكر بهذا النظام الغذائي

وثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا البطاطس في الصباح كانوا أقل عُرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 54%، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل، كما أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة بعد الظهر كانوا أقل عُرضة للأمراض السابق ذكرها بنسبة 33%، ويبدو أن تناول كثير من اللحوم المصنّعة في المساء يزيد من خطر الموت بسبب الأمراض القلبية بنسبة 74%.