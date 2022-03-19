عش حياة أفضل.. دراسة حديثة تنصح مرضى السكر بهذا النظام الغذائي

أوضحت دراسة حديثة، أن تناول مريض السكري للبطاطس في الصباح، والحبوب الكاملة بعد الظهر، والخضراوات في المساء، قد تساعد مرضى السكرى على عيش حياة أفضل.
وأوضح التقرير، أن الدراسة أُجريت علي استخدم التحليل لبيانات 4642 شخصاً مصاباً بداء السكري ممّن شاركوا في المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية من عام 2003 إلى عام 2014، وثبت أن تحديد مواعيد معينة لتناول الوجبات يومياً يعد من الحيل الجيدة لمرضى السكري، بحسب ما نشره موقع "إكسبريس".
وحول ذلك، قال الدكتور القائم ومعد الدراسة تشينجراو سونغ، في جامعة هاربين الطبية في الصين، أن الأشخاص الذين خضعوا للدراسة لوحظ عليهم أنهم بعد تناول البطاطس في الصباح والحبوب الكاملة بعد الظهر والخضراوات والحليب في المساء تحسنت لديهم نسب السكر، وقل لديهم فرص ارتفاع نسبته.
وثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا البطاطس في الصباح كانوا أقل عُرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 54%، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل، كما أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة بعد الظهر كانوا أقل عُرضة للأمراض السابق ذكرها بنسبة 33%، ويبدو أن تناول كثير من اللحوم المصنّعة في المساء يزيد من خطر الموت بسبب الأمراض القلبية بنسبة 74%.