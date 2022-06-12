عكس الاعتقاد الشائع.. 9 خضراوات تصبح صحية أكثر عند طهيها

الجزر

يحتوي الجزر المطبوخ على بيتا كاروتين أكثر من الجزر النيئ، وهي مادة تسمى كاروتينويد يُحَولها الجسم إلى فيتامين أ، ويدعم هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون نمو العظام والرؤية والجهاز المناعي.

ويضاعف طهي الجزر بقشره قوته المضادة للأكسدة، ويجب سلق الجزر كاملًا قبل تقطيعه؛ لأنه يمنع هذه العناصر الغذائية من التسرب إلى مياه الطهي.