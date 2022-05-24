علاج لحماية البشر من الإصابة بسرطان البنكرياس

يقوم علماء بتجربة لقاح يحتمل أن يكون رائداً، على أمل حماية الناس من الإصابة بسرطان البنكرياس.
وأعطى فريق في جامعة جونز هوبكنز (JHU) في الولايات المتحدة حقنة وقائية لمتطوعة أولى، وهي امرأة لها تاريخ عائلي مع المرض، لتزويد جسدها بالأدوات اللازمة لتحديد الخلايا المارقة التي يمكن أن تصبح سرطانية، ما يمكّن جهازها المناعي من إطلاق مهام "بحث وتدمير" وقائية من شأنها أن تقضي باستمرار على المشكلة في مهدها.
وقالت طبيبة الأورام، الدكتورة نهى زيدي؛ التي تقود التجربة: "أفضل طريقة لعلاج هذا المرض هو اكتشافه مبكراً، لأنه يمثل تحدياً كبيراً. مع تطور السرطان، يصبح علاجه أكثر صعوبة".