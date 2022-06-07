‬علامات تحول الشامات إلى أورام خبيثة.. تعرف عليها

ويقول: "العلامات التي تشير إلى أن الشامة تتحول إلى ورم خبيث هي: تطورها وتوسعها وتغير شكلها وزيادة تحدّبها فوق الجلد، وظهور التقرحات، وتساقط الشعر من المنطقة المحيطة بها، أيّ علامة من هذه العلامات يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وتقتضي استشارة الطبيب، الذي يقرر إزالتها إذا ظهر أنها خطرة، وإذا أهمل الشخص هذه العلامة، فإنه بعد مضي فترة قصيرة يمكن أن تتحول إلى ميلانوما (سرطان الجلد).