علماء بكلية الطب بجامعة ميسوري يكتشفون دواءً معتمداً لتخفيض مستوى السكر

ومن أجل تقييم فعالية الدواء المعتمد إمباغليفلوزين (إمبا)، المثبط لنقل الغلوكوز (SGLT2) في تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتصلب الشرايين لدى ذكور الفئران المُسنة، قسّم الباحثون الفئران المُسنة (72 أسبوعاً) إلى مجموعتين. ضمت المجموعة الأولى 29 فأراً كانت على مدى ستة أسابيع تحصل على طعام مشبع بدواء Empa، أما المجموعة الثانية فكانت تحصل على طعامها التقليدي.