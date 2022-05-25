عناصر "ضارة" في سائل الاستحمام والصابون.. يجب الحذر منها

وأضافت: "في بعض الحالات، هذا قد يؤدي في النهاية إلى تفاعلات حساسية وتهيج، ولكن مادة البارابين ليست فقط مضرة بالجلد، بل لديها أيضًا القدرة على التسبب في ضرر طويل الأمد تحت سطح الجلد، حيث أظهرت الدراسات أن هناك صلة بين بعض البارابين الذي يرفع مستوى الضرر الخلوي، ويربطه بسرطان الجلد".