عواصف التراب تضرب الجهاز التنفسي.. خبراء: الغبار محمل بالمعادن والعوالق الضارة

تدنّي الرؤية

ونقلت الصحيفة عن الخبير البيئي الدكتور محمد الصائغ: إن ظاهرة العواصف الترابية والرملية من أكثر الظواهر الطبيعية التي تتعرض لها دولة الكويت إيذانًا ببدء فصل الصيف من كل عام، مشدداً على أنه من المهم معرفة أن خطورة العواصف الترابية والرملية تتمثل في المشكلات والعوائق التي تُحدثها كتدني مدى الرؤية، مما يتسبب في تعطيل حركة مرور المركبات وتجمّع الكثبان الرملية على الطرق الصحراوية والمناطق المدنية، بالإضافة لتعليق حركة الملاحة الجوية والبحرية.