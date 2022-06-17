عوامل تزيد من فرصة تعرُّضك للدغات البعوض خلال الصيف.. كيف تتجنبها؟

وأوضح أنه "يمكن أن تلعب الملابس التي نرتديها دورًا في جذب البعوض؛ إذ تميل الحشرات إلى الانجذاب أكثر إلى الألوان الداكنة، التي يسهل عليها اكتشافها، كما أن الحركة المتأتية من أشخاص يرتدون ملابس داكنة تكون أكثر عرضة للاكتشاف من قِبل الحشرات كهدف، مقارنة بالألوان الفاتحة".