غابات الأمازون تقترب من "نقطة اللا عودة".. هذا ما يحدث حاليًا

وأوضح التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى أي مدى تتعرض النظم البيئية الطبيعية للتهديد على الرغم من أن صحتها الجيدة يمكن أن تسهم بشكل فعال في مكافحة تغير المناخ.

وبذلك امتصت الأرض والغطاء النباتي ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المعدل منذ 1960.

وحذر معدو الدراسة من أن تَحول حوض الأمازون إلى سهل عشبي؛ سيكون له عواقب وخيمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.