غني بالدهون.. نظام غذائي سيغير وجهة نظرك

وفَقَد الأشخاصُ الذين أُجرِيَ عليهم البحث خلال الدراسة، ما يقرب من 6% من وزن أجسامهم، وتحسنت السيطرة على مرض السكري، وانخفضت نسبة الدهون في الكبد.