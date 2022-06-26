فاكهة شائعة تقلل الانتفاخ بنسبة 50%.. و6 نصائح سلوكية لمنعه

وتفصيلاً، وجدت دراسة، أجرتها جامعة هاروكوبيو في اليونان، أن الموز يمكن أن يعمل على تقليل الانتفاخ بنسبة تصل إلى 50%؛ والسبب في ذلك هو أن الموز يزيد من البكتيريا المقاومة للانتفاخ في المعدة، إضافة إلى تزويد الجسم بحقنة صحية من البوتاسيوم لتقليل السوائل والغازات المتراكمة، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.