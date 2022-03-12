فتش عن الألياف.. نصائح لا تفوتك لتتجنب إصابتك بـ"السكري"

أوصى خبراء بضرورة تناول الطعام الصحي مثل مراعاة أخذ الألياف لأنها تؤدي دورًا مهمًا في ضبط سكر الدم وتسهيل الهضم، وهي موجودة في أغذية مثل الفراولة والجزر والتفاح والموز.
وحذروا من التعرض للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني الذي بات شائعًا بسبب نمط الغذاء المشبع بالدهون والسكريات، والمفتقر إلى عناصر مغذية نافعة يحتاجها الجسم.
ووفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "تايمز ناو نيوز": يعتبر من الأفضل الابتعاد عن اللحوم الحمراء، فيما يستحب أكل الدجاج، لاسيما القطع التي تحتوي على نسب أقل من الدهون مثل الصدر.
ونصح الخبراء بالتركيز على الكيف وليس الكم، فالأهم هو العناصر الغذائية الموجودة في الوجبة، وليس الشعور بالشبع؛ حيث إنه من الممكن أن يأكل شخص ما طبقًا دسمًا من المعجنات وهو لا يقدم لجسمه سوى الكربوهيدرات، في حين أننا نحتاج بشدة إلى البروتين.
وأشاروا إلى أن الأطعمة تؤثر على مستوى السكر في الدم، عن طريق ما يعرف بـ"مؤشر السكري الغلايسيمي"، وهذا الأخير منخفض في بعض الأغذية مثل الحمص والعدس والفاصوليا.
وشددوا على ضرورة تناول الدهون الصحية والدهون المشبعة المتعددة، وهي موجودة في أغذية مثل السمك والأفوكادو والمكسرات، بينما ينبغي الابتعاد عن دهون غير صحية كتلك الموجودة في أطعمة مقلية.
كما أوصى الخبراء بأهمية استشارة الطبيب؛ من أجل معرفة المضاعفات المحتملة، وتفادي حصول تقلب في مستوى السكر بالدم.