فتش عن الألياف.. نصائح لا تفوتك لتتجنب إصابتك بـ"السكري"

ونصح الخبراء بالتركيز على الكيف وليس الكم، فالأهم هو العناصر الغذائية الموجودة في الوجبة، وليس الشعور بالشبع؛ حيث إنه من الممكن أن يأكل شخص ما طبقًا دسمًا من المعجنات وهو لا يقدم لجسمه سوى الكربوهيدرات، في حين أننا نحتاج بشدة إلى البروتين.