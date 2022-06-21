فريق بحثي بمدينة الملك فهد الطبية يكشف أسباب "انقطاع الطمث"

كشفت دراسة طبية أجراها فريق بحثي في مدينة الملك فهد الطبية التابعة لتجمع الرياض الصحي الثاني؛ السبب الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث لدى المرأة.
وأوضحت أنه يعود إلى قصور المبيض المبكر بنسبة 24.1%، تليه الإصابة بمتلازمة "ماير- روكيتانسكي"؛ بـ17.7%، وأخيرًا خلل تكون الغدد التناسلية بـ11.4%.
وبيّنت الدراسة التي شاركت فيها استشارية النساء والولادة الدكتورة آية حجازي، واستشارية المختبرات الدكتورة سهى طاشكندي، حدوث خلل في الكروموسومات لدى المواليد في 90 من كل ألف مولود.
وقالت: تتأثر 5% من النساء بسنّ الإنجاب من انقطاع الطمث، وفق التحاليل الخلوية الوراثية في مختبر علم الوراثة الخلوية ومختبر علم الوراثة الخلوية الجزيئية بمدينة الملك فهد الطبية بقسم علم الأمراض، وإدارة المختبرات السريرية الطبية.
كما قالت رئيسة الفريق البحثي لهذه الدراسة الدكتورة دانيا الجارودي: "تهدف الدراسة لتقييم وتيرة ونوع تشوهات الكروموسومات المرتبطة بانقطاع الطمث في الحالات التي يستقبلها مركز الإحالة العالي بمدينة الملك فهد الطبية؛ حيث يصنف الطمث إلى نوعين؛ أولي "رئيسي"، وثانوي.
وأشارت إلى أنه يؤثر انقطاع الطمث الرئيسي على 3.1% من النساء، بينما يؤثر الثانوي على 4.3%".
ولفتت إلى أن الفريق البحثي استعرض خلال هذه الدراسة الحالات المصابة بانقطاع الطمث اللاتي تمت إحالتهن إلى مركز الغدد الصماء التناسلية والعقم من عام 2013 - 2016؛ حيث أجريت اختبارات الكروموسومات لـ53 سيدة من أصل 79 يعانين من انقطاع الطمث.
وتابعت: تم تقسيمهن إلى مجموعتي انقطاع الطمث الابتدائي والثانوي، كما جرى إجراء التشخيص الأولي لانقطاع الطمث في العيادة استنادًا إلى: التاريخ الطبي، والفحص البدني، والهرمونات الشخصية، والموجات فوق الصوتية.
وخلصت "الجارودي" إلى أنه رغم عدم وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية عالية بين الفئة العمرية ونوع انقطاع الطمث، إلا أن معظم المريضات المشاركات تراوحت أعمارهن ما بين 21 و 25 عامًا، يعانين من انقطاع الطمث الأولي بنسبة 38.6%.
وأوضحت أنه من المثير للاهتمام أن سبع مريضات بنسبة 12.3% تعرضن لانقطاع الطمث الأولي بعد 30 سنة من العمر؛ مما يدل على التأخير في التشخيص.