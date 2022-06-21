فريق بحثي بمدينة الملك فهد الطبية يكشف أسباب "انقطاع الطمث"

وخلصت "الجارودي" إلى أنه رغم عدم وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية عالية بين الفئة العمرية ونوع انقطاع الطمث، إلا أن معظم المريضات المشاركات تراوحت أعمارهن ما بين 21 و 25 عامًا، يعانين من انقطاع الطمث الأولي بنسبة 38.6%.