فوائد مشروب ماء الليمون خرافة أم حقيقة!

يحتوي عصير الليمون على فيتامين c، وهو عنصر غذائي حيوي، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى الإسقربوط بحسب الدراسات. وترتبط هذه الحالة بشكل شائع بالبحارة في التاريخ الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الفاكهة والخضراوات الطازجة في رحلات طويلة.