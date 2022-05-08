فوائد مشروب ماء الليمون خرافة أم حقيقة!

يسعى العديد من الأشخاص إلى الاهتمام بصحة جسمهم عن طريق اتباع أنظمة أغذية متخصصة، أو التركيز على مشروبات اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي كمشروب "الديتوكس" أو ماء الليمون.
وتفيد الشائعات أن شرب الماء الفاتر مع القليل من عصير الليمون أو شرب عصير الليمون، يعمل على إزالة السموم وتنشيط الجسم وتهدئته، وفي بعض الأحيان يعمل على حرق الدهون.
يحتوي عصير الليمون على فيتامين c، وهو عنصر غذائي حيوي، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى الإسقربوط بحسب الدراسات. وترتبط هذه الحالة بشكل شائع بالبحارة في التاريخ الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الفاكهة والخضراوات الطازجة في رحلات طويلة.
وبحسب الأخصائيين: إذا كان تناولك لفيتامين سي منخفضًا، فقد يساعدك شرب ماء الليمون على تحسين نسبته ولكن بشكل ضئيل.
وفي حال تم تناول المزيد من فيتامين c، فسيتم إخراج أي شيء إضافي مثل فيتامين c أو أكسالات عن طريق البول.