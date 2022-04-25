فيتامينات ومعادن وبروتين.. "أكلة شهيرة ساحرة" تزيل دهون البطن!

المساعدة على تخفيف الوزن، واحدة من أهم الفوائد الكثيرة التي تحتويها السبانخ؛ حيث تناسب الكثير من الأنظمة الغذائية الصحية، فهي قليلة الدهون والكربوهيدرات، مقابل الكثير من العناصر الغذائية والمعادن.
كما تحتوي السبانخ على الألياف التي تساعد على التخلص من الدهون؛ وبالتالي فقدان الوزن عن طريق توفير الهضم السليم.
وتعتبر أخصائية التغذية، كورتني دانجيلو، أن أفضل الخضروات للمساعدة في فقدان الوزن وتقليص دهون البطن هي السبانخ، وتقول: "السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية؛ مما يجعلها مغذية جدًّا وصحية لجسمك، إنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.. وكلها مرتبطة بتقليص دهون البطن".
ووفقًا لـ"دانجيلو"؛ فإن أحد الأشياء التي تجعل السبانخ من أفضل الخضروات لفقدان الوزن والحفاظ على الصحة، هو محتواها العالي من الألياف.
وتضيف: "السبانخ نبات منخفض السعرات الحرارية، لكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية جدًّا من الألياف؛ حيث يساعدك تناول الألياف على الشعور بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام، كما تساعد الألياف أيضًا على هضم الطعام وامتصاصه؛ مما يساعد في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك تحت السيطرة".
وتشير الأبحاث إلى احتواء السبانخ على نسبة عالية من البروتين، ويوصي البعض بتناوله مطبوخًا حيث إن كوبًا واحدًا من السبانخ المطبوخة يساوي حوالى 5 جرامات من البروتين.
وتؤكد الدراسات أن دمج الألياف والبروتين والحد من استهلاك الدهون غير المشبعة والسكر المضاف، وممارسة الرياضة؛ من شأنه تخفيف الوزن وإزالة الشحوم.