فيتامينات ومعادن وبروتين.. "أكلة شهيرة ساحرة" تزيل دهون البطن!

وتضيف: "السبانخ نبات منخفض السعرات الحرارية، لكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية جدًّا من الألياف؛ حيث يساعدك تناول الألياف على الشعور بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام، كما تساعد الألياف أيضًا على هضم الطعام وامتصاصه؛ مما يساعد في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك تحت السيطرة".