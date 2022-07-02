فيروسات تُغير رائحة المصابين بها لتجعلهم أكثر جاذبية للبعوض!

وأشار بنغوا وانغ، الأستاذ المساعد في علم المناعة بجامعة كونيتيكت، في مقال نشر في The Conversation، إلى أن البعوض هو أكثر الحيوانات فتكًا في العالم؛ حيث يتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص سنويًّا بسبب أمراض مثل الملاريا والحمى الصفراء وحمى الضنك وزيكا وحمى الشيكونغونيا.