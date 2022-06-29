في الأجواء الحارة.. 5 مشروبات ابتعد عن تناولها قدر الإمكان

أولًا: يجب عدم اتباع حمية غذائية في الطقس الحار؛ لأنه إجهاد إضافي للجسم، ومن الضروري في الصيف تناول مواد مغذية بكميات كافية.

وثانيًا: لا حاجة للتخلي عن تناول اللحوم والأسماك والبيض؛ لأن هذه المواد تزود الجسم بالبروتينات؛ لذلك يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي.