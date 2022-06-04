في الحرب ضد الإرهاق المزمن.. يمكنك الاستعانة بهذه الأطعمة

أكدت خبيرة التغذية باتريشيا بانان، أن هناك بعض الأمور التي تفيد في الوصول إلى حالة من التوازن الصحي عقليًّا وعاطفيًّا وجسديًّا، والتغلب على الإرهاق والتعب المزمن، بخلاف الحصول على الإجازات.
وقالت "بانان"، وهي مؤلفة كتاب "من الإرهاق إلى التوازن": الأعراض تتفاوت؛ لأن الإرهاق هو الضغط الذي يتسبب في خسائر كبيرة لدرجة أنك لم تعد تشعر بأنك على طبيعتك، وعلى الرغم من أن التوتر -حتى مع نوباته الشديدة- قد يحفزك على العمل بجدية أكبر وأفضل؛ فإن الإرهاق يجعلك تشعر بأنك لا تستطيع العمل ولم تعد ترغب في ذلك.
وأضافت: الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى خسارة تتعلق بصحتك الجسدية والعاطفية.
وبحسب "سبوتنيك"، أردفت خبيرة التغذية: بينما يركز تعريف منظمة الصحة العالمية للإرهاق على الإرهاق المهني فقط، أعتقد أن من المهم أن ندرك الطبيعة الشاملة والأسباب المتشابكة للإرهاق؛ خاصة بالنسبة للنساء.
وتابعت: على الرغم من أن الإرهاق يمكن أن يصبح مرضًا مزمنًا، إلا أن طلب المساعدة يوفر الدعم المناسب كالدعم الغذائي لتزويد الجسم بالطاقة أو "التحدث إلى معالج في التعامل مع الضغوطات العاطفية".
وأشارت إلى أنه يمكن للإرهاق أن يؤثر سلبيًّا بشكل كبير على الصحة، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ومشاكل الجهاز التنفسي، والالتهابات المزمنة وأمراض المناعة الذاتية المحتمل، والإدمان على الكحول أو تعاطي المخدرات؛ بل ويؤدي إلى تضرر العلاقات الاجتماعية.
واستعرضت الخبيرة الدعمَ الذي يمكن أن يشمل المجالات الأساسية الأربعة للإرهاق: الحالة المزاجية، والمناعة، والتركيز، والنوم، موضحة أنه لتحسين المزاج يجب تناول الأفوكادو والمغنيسيوم والدهون الصحية، إضافة إلى الحمص والبيض.
ونصحت لتقوية جهاز المناعة بتناول العنب والطماطم والمحار؛ بينما يفيد العنب البري والزيتون وزيت الزيتون والجوز في دعم الذاكرة، ومن أجل تحسين جودة النوم؛ يجب اللجوء إلى الكرز الحامض والعصير والكيوي وزبدة الفول السوداني؛ حيث تعد أهم الأطعمة التي تساعد على الحصول على نوم عميق.