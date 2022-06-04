في الحرب ضد الإرهاق المزمن.. يمكنك الاستعانة بهذه الأطعمة

وقالت "بانان"، وهي مؤلفة كتاب "من الإرهاق إلى التوازن": الأعراض تتفاوت؛ لأن الإرهاق هو الضغط الذي يتسبب في خسائر كبيرة لدرجة أنك لم تعد تشعر بأنك على طبيعتك، وعلى الرغم من أن التوتر -حتى مع نوباته الشديدة- قد يحفزك على العمل بجدية أكبر وأفضل؛ فإن الإرهاق يجعلك تشعر بأنك لا تستطيع العمل ولم تعد ترغب في ذلك.