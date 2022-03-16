في هذه الحالات يعتبر خطيرًا.. أسباب عدة لضيق التنفس أثناء المشي

أسبابٌ عدة وراء ضيق التنفس بشكل عام، وعلى الشخص أن يلاحظ حدوثه والأنشطة التي تؤدي إليه، للوقوف على مدى خطورته.
وقد يصاب البعض بضيق التنفس أثناء المشي أيضًا، وهنا سنعرف -بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"- أهم الأسباب وطرق العلاج.
يحدث ضيق التنفس عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الهواء للتنفس، وفي هذه الحالة، يميل الشخص إلى التنفس بشكل أقوى وأسرع؛ لكنه غير قادر على توفير الهواء الكافي بالداخل، أي أن الشخص يلهث حتى يتنفس الهواء.
ويُعد ضيق التنفس مشكلة عندما تواجهه حتى بعد القيام بأعمال بدنية بسيطة مثل المشي على الدرج أو المشي بشكل طبيعي على سطح مستو.
ما هي الأسباب المحتملة لضيق التنفس أثناء المشي؟
هناك عدد من الأسباب الطبية وغير الطبية وراء ضيق التنفس؛ حيث يمكن للشخص أن يعاني من ضيق التنفس أثناء التواجد على ارتفاعات عالية، أو عندما تكون جودة الهواء في مستوى خطير، أو عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة للغاية أو حتى بعد القيام بتمرين ثقيل.
وهناك العديد من الحالات الطبية التي تسبب ضيق التنفس لدى الفرد مثل مشاكل الحساسية، والربو، ومشاكل القلب، وأمراض الرئة، والالتهاب الرئوي، والسمنة، والسل؛ كلها تسبب ضيق التنفس، وفيروس كورونا أيضًا يؤثر على قدرة التنفس لدى المرضى. ويعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا النموذجية مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف من مشاكل في التنفس أثناء الإصابة.
ما هي المضاعفات الطبية؟
يمكن أن يؤثر عدد من الأسباب على قدرة الفرد على التنفس "تعتمد الحالة الطبية على سبب ضيق التنفس؛ حيث يمكن أن يكون بسبب مشكلة في الرئة أو القلب أو الكلى أو العضلات؛ لذلك إذا لم يتم معالجة السبب، فقد يؤدي إلى أمراض رئيسية في الرئة أو الكلى أو القلب أو أي جهاز عضلي".
وبشكل رئيسي في الرئة يمكن أن يؤدي ضيق النفس إلى تغييرات لا رجعة فيها إذا أهمل أو لم يتم تشخيصه خلال المسار المبكر للمرض؛ لذلك يوصى بأخذ نصيحة الطبيب إذا استمرت المشكلة لفترة طويلة.
متى يكون الأمر طبيعيًّا ولا ينبغي على الناس الإفراط في التفكير فيه؟
إذا حدث ذلك بسبب أي خلل مثل سهر الليل أو ارتفاع درجة الحرارة، فلا داعي للقلق إذا كان الوضع غير طبي ويمكن تحسينه، فيمكن أن تكون مشكلة ضيق التنفس كذلك.
ويجب إجراء اختبار وظائف الرئة لمعرفة سعة الرئة والمشكلة الكامنة، مثل اختبار فحص ضيق التنفس.. وإذا كان هذا طبيعيًّا وكانت وظائف الجسم الأخرى طبيعية أيضًا، فيمكن عندئذ إبقاء الشخص تحت الملاحظة ومراقبته أثناء اختبارات وظائف الرئة على فترات منتظمة.
متى يجب أن تقلق؟
عندما تستمر الحالة لفترة طويلة، يجب زيارة الطبيب بالتأكيد. "إذا كانت الأعراض مستمرة ومتصاعدة ومرتبطة بأعراض أخرى، فلا يجب إهمالها. إذا لم يكن اختبار وظائف الرئة الأساسي (PFT) طبيعيًّا، فمن المؤكد أنه يجب زيارة طبيب أمراض الرئة.
ما هي الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه لها؟
يجب أيضًا فحص الأعراض الأخرى مثل: (ألم الصدر، وثقل الصدر، والصفير، والسعال، والاستيقاظ ليلًا، والشخير، ووذمة الساقين، والتعب) إذا كان الشخص يعاني من ضيق في التنفس.