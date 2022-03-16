في هذه الحالات يعتبر خطيرًا.. أسباب عدة لضيق التنفس أثناء المشي

أسبابٌ عدة وراء ضيق التنفس بشكل عام، وعلى الشخص أن يلاحظ حدوثه والأنشطة التي تؤدي إليه، للوقوف على مدى خطورته.

وقد يصاب البعض بضيق التنفس أثناء المشي أيضًا، وهنا سنعرف -بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"- أهم الأسباب وطرق العلاج.

يحدث ضيق التنفس عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الهواء للتنفس، وفي هذه الحالة، يميل الشخص إلى التنفس بشكل أقوى وأسرع؛ لكنه غير قادر على توفير الهواء الكافي بالداخل، أي أن الشخص يلهث حتى يتنفس الهواء.

ويُعد ضيق التنفس مشكلة عندما تواجهه حتى بعد القيام بأعمال بدنية بسيطة مثل المشي على الدرج أو المشي بشكل طبيعي على سطح مستو.