قبل أن ينتشر بباقي الجسد.. تعرف على علامات هذا المرض الخطير

وتشمل الأعراض البارزة لهذا المرض صعوبةً في البلع، السعال وبحة في الصوت، وفقدان الوزن غير المقصود، وعسر الهضم وحموضة المعدة التي تزداد سوءًا، وحرقةً وضغطًا وألمًا في الصدر، وألمًا خلف أو في الحلق، بين عظام الكتف والصدر، والاختناق بالطعام، والتقيؤ، والصعوبة في بلع الخضار النيئة واللحوم.