قصص خرافية تسردها الأمهات.. "فرقعة الأصابع" لا تضر إلا إذا...!

ووفقًا لموقع "إنفيرس"، يُقدِم 54% من سكان العالم على فرقعة الأصابع بشكل مستمر؛ حيث يصدر صوت فرقعة الأصابع نتيجة مد المفصل بعيدًا بيدك، ويؤدي لانخفاض الضغط في السائل الزليلي داخل العظام؛ مما يؤدي إلى خروج أي غازات مذابة في السائل من المحلول والالتحام في فقاعة أو "تجويف"، هذا التكوين الفقاعي هو ما يصدر صوت "التكسير" عند عملية الفرقعة.