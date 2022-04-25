كفى لعباً بضغط دمك المرتفع.. توقف فوراً عن هذه العادات الـ4

1 - قلة النشاط البدني

التمرين يحافظ على مرونة الشرايين، وكون الشرايين مستقرة يجعلها أكثر صلابة ويجبر الدم على ممارسة مزيدٍ من الضغط لمواصلة التدفق، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؛ حيث يميل الأشخاص غير النشطين إلى ارتفاع معدل ضربات القلب من أجل صحة عامة جيدة، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة (مثل المشي السريع)، أو 75 دقيقة من التمارين القوية (مثل الجري أو السباحة أو التجديف) كل أسبوع.