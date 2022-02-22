كورونا خلال 24 ساعة.. 9117 إصابة جديدة بالأردن و2117 بفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 9117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1591278 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1432148 حالة شفاء بعد تسجيل 17550 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13731 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 14 حالة وفاة و2117 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4850 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.