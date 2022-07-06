كيف تغيّر الحرارة تأثير الأدوية.. طبيبة روسية توضح

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن مفعول الأدوية يمكن أن يتغيّر تحت تأثير الحرارة لدى المرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك فإن التجوال أو العمل في مكان مكشوف تحت أشعة الشمس من الأفضل أن يكون قبل الساعة الحادية عشرة، أو بعد الخامسة عصراً.