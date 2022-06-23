كيف يمكن التغلب على الأرق؟

يحتاج البالغون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة؛ فيما يعاني كثيرون من الأرق، وهو "اضطراب النوم الأكثر شيوعًا".
وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، أشار الخبراء في Mayo Clinic إلى أن الأرق يُمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية، مثل القلق أو الاكتئاب.
ويرتبط الأرق أيضًا بالحالات المزمنة والمهددة للحياة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
وتشمل أعراض الأرق: صعوبة النوم ليلًا، والاستيقاظ أثناء الليل، والاستيقاظ مبكرًا جدًّا، والتعب أثناء النهار أو النعاس، والعصبية أو الاكتئاب أو القلق، وصعوبة الانتباه أو التركيز على المهام أو التذكر، وزيادة الأخطاء أو الحوادث، والقلق المستمر بشأن النوم.
ومن أجل الحصول على جدول نوم صحي، يجب أولًا الالتزام بالاستيقاظ والنوم في نفس الوقت كل يوم.