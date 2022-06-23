كيف يمكن التغلب على الأرق؟

وتشمل أعراض الأرق: صعوبة النوم ليلًا، والاستيقاظ أثناء الليل، والاستيقاظ مبكرًا جدًّا، والتعب أثناء النهار أو النعاس، والعصبية أو الاكتئاب أو القلق، وصعوبة الانتباه أو التركيز على المهام أو التذكر، وزيادة الأخطاء أو الحوادث، والقلق المستمر بشأن النوم.