لأنه قد يقتلك.. "اليامي": 3 علامات تعرف منها السائق مدمن الجوال

ويطالب "اليامي" برقابة بشرية على مدمني الجوالات، ويقول: "ربما يكون لقلة وجود رجال المرور، أو انشغال بعضهم أيضا بهاتفه الجوال دور في ضعف الرقابة البشرية الميدانية، فالتقنيات وان كانت ترصد المخالفات الظاهرة، فهي لا تلتقط كثيرا مما يمكن أن يؤكد أن السائق في وضع يشكل خطرا على نفسه وعلى الآخرين، أيًا كان هذا الوضع.. كاميرات رصد المخالفات ليس لديها (الحدس) الذي سيكون لدى رجل المرور أو المرور السري أو الأمن، وهو الحدس نفسه الذي ينتابك أحيانا وأنت تراقب سائقا حولك وتعرف شبه موقن أن هناك مشكلة في قيادته، أو قدرته على السيطرة، أو التركيز".