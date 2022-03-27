لا تتحمل ولا تصبر.. إشارة إلى مرض خطير توقظك ليلاً!

وقال: "لأن أي ركود في البول يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة، أي أن العدوى من البول يمكن أن تنتقل إلى أبعد من ذلك، إلى نسيج الكلى ويتطور التهاب الحويضة والكلية".