لا تخاطر بقلبك وجرّب الرمان.. 3 مشروبات تخفض نسبة "الكوليسترول"

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أو إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بهذه الحالة؛ فإن كثيرين من الأشخاص يركزون على ما يأكلونه لخفض الكوليسترول؛ ولكن ما تشربه يمكن أن يؤثر أيضًا على مستويات الكوليسترول لديك ويحسّن صحة القلب، فهناك 3 عادات للشرب يجب عليك اتباعها إذا كان ارتفاع الكوليسترول موجودًا في عائلتك وفقًا لما نشره موقع "eatthis".
1- اشرب الشاي الأخضر أو الأسود أو الصيني الأسود
الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، بجانب الماء "الأخضر والأسود والصيني من نفس نبات كاميليا سينينسيس" الذي يوفر خفض الكوليسترول وفوائد أخرى لصحة القلب.
وتعزى صحة القلب لوفرة مركبات الفلافونويد في الشاي؛ بما في ذلك flavan-3-ols، وهي مركّبات نباتية طبيعية يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول وتحسين صحة الأوعية الدموية؛ حيث قيّمت دراسة نُشرت في Advances in Nutrition نتائج 37 دراسة منشورة سابقًا، وأفادت بأن المشاركين في الدراسة الذين شربوا 2- 3 أكواب من الشاي يوميًّا قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب بحوالى 8- 12%.
2- اشرب عصير الرمان
يرجع اللون القرمزي النابض بالحياة في الرمان، إلى أصباغ البوليفينول الموجودة في الفاكهة، بالإضافة إلى البوليفينول؛ فإن الرمان غني بالفلافونيدات والقشور والترايتيربين، والعديد من هذه المركبات هي مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL.. وهناك العديد من الدراسات المنشورة التي تُظهر كيف يعمل عصير الرمان 100٪ على تحسين صحة القلب. يمكن أن يساعد عصير الرمان في تقليل الكوليسترول المؤكسد لإبطاء نمو تراكم البلاك في الشرايين؛ بحسب ما نقلته "اليوم السابع".
3- الشوفان
وأثبتت الأبحاث التي استمرت لعقود، أن الشوفان فعّال في خفض الكوليسترول؛ فالشوفان غني بنوع فريد من الألياف القابلة للذوبان -بيتا جلوكان- الذي يساعد على احتجاز الكوليسترول، ويساعد على إفرازه من الجسم، وهو مصدر مركز للبيتا جلوكان، ويعتقد أنه مسؤول عن خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.