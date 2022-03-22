لا تخاطر بقلبك وجرّب الرمان.. 3 مشروبات تخفض نسبة "الكوليسترول"

1- اشرب الشاي الأخضر أو الأسود أو الصيني الأسود

الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، بجانب الماء "الأخضر والأسود والصيني من نفس نبات كاميليا سينينسيس" الذي يوفر خفض الكوليسترول وفوائد أخرى لصحة القلب.

وتعزى صحة القلب لوفرة مركبات الفلافونويد في الشاي؛ بما في ذلك flavan-3-ols، وهي مركّبات نباتية طبيعية يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول وتحسين صحة الأوعية الدموية؛ حيث قيّمت دراسة نُشرت في Advances in Nutrition نتائج 37 دراسة منشورة سابقًا، وأفادت بأن المشاركين في الدراسة الذين شربوا 2- 3 أكواب من الشاي يوميًّا قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب بحوالى 8- 12%.